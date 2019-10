Los mejores chistes de la semana: Catrachistes

Catrachistes

-¿Qué le dice un chinche a otro chinche?

-Te voy a ser chinchero, yo te quiero.

-No sé si conseguiré enamorar a esa chica...

-¿Tienes vacas y ovejas?

-Sí.

-Pues ya tienes mucho ganado.

-¿Por qué los patos no tienen amigos?

-Porque son muy antipáticos.

Dos cazadores se encuentran persiguiendo a una presa por el bosque cuando uno de ellos cae al suelo. El hombre parece haberse quedado sin aliento y tiene los ojos vidriosos. Su compañero agarra el teléfono, llama al número de emergencias y dice jadeando:

-¡Mi amigo está muerto! ¿Qué puedo hacer?

La operadora le dice:

-Tranquilícese, puedo ayudarlo. Primero, asegurémonos de que efectivamente está muerto.

Se crea un silencio y a continuación se escucha un disparo. Al volver al teléfono, el amigo dice:

-De acuerdo, y ahora ¿qué?

Había un campo tan verde, tan verde, pero tan verde que las ovejas menores de dieciocho años no podían entrar.

Una rata se echa un murciélago de novio y otra rata amiga suya le dice:

-Oye, vaya novio feo te has echado, ¿no?

-Sí, pero es piloto.

Dos pueblerinos hablando:

-Tengo un problema, y es que a mi vaca no le gustan los toros.

-¿Has probado a llevarla al fútbol?

Un hombre al lado de un río que quiere atravesar le pregunta a otro hombre que estaba al otro lado del río:

-¿Es muy profundo este río? ¿Se puede pasar sin que me cubra?

-Sí, claro que sí, sin problema. Es un río muy seguro y tranquilo.

En esto que el hombre se mete todo dispuesto en el río, y de repente se le empieza a llevar la corriente río abajo. Cruza como puede nadando a la desesperada y sale del río, se dirige enfadadísimo hacia el hombre:

-Pero tú, ¡¡desgraciado!! ¿¿¡¡Cómo me dijiste que el agua no cubría y que se podía cruzar sin ningún problema el río!!??

- Ah... pues... hace unos minutos lo cruzó un patito ¡y el agua no le cubría nada!

Había un tipo gritando en la playa como un loco:

-¡Una ballena, una BALLENA!

Se acercan todos los bañistas corriendo. Después vienen los policías y preguntan:

-¿Dónde está la ballena?

El hombre responde:

-No, no señor, es que se me han caído dos botellas de cerveza al mar y una VA LLENA.

-¿Qué hace un perro con un taladro?

-¡Taladrando!

En un restaurante:

-Camarero, camarero, ¿tiene usted ancas de rana?

-Sí, señor.

-Bueno, pues brinque hasta la cocina y tráigame mi filete, por favor.

-Amor... dame al bebé.

-Espera a que llore.

-¿A que llore por qué?

-¡Porque no se dónde

lo dejé!