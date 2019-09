Los mejores catrachistes de la semana en Honduras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Está una niña en la Casa del Terror y un fantasma le pregunta:

-¿Te doy miedo?

-¡No, gracias! ¡Ya tengo mucho!

Le dijo el soldado al cabo:

-Mi cabo, no cabo en mi cama.

Y el cabo le respondió:

-No se dice cabo, se dice quepo.

-Mi quepo, no cabo en mi cama.

Llega un campesino a una iglesia para bautizar a su primogénito y el cura le dice:

-¿Cómo le vas a poner a tu hijo?

-Póngale Yuca Tigre Catorce.

-¿Cómo?, exclama sorprendido el cura. ¿Yuca Tigre Catorce?

-Sí, señor cura, exclama el campesino.

-No, hijo mío, eso no puede ser, ese nombre no es cristiano.

-¿Que no es cristiano? Entonces ¿por qué hay uno que se llama Papa León Trece?

Un pastor les da a tres hermanos de la congregación 10 biblias para ver cuántas podían vender. Los hermanos se van a vender las biblias y cuando regresan les pregunta el pastor:

-A ver, tú, ¿cuántas biblias vendiste?

-Yo vendí sólo 5 biblias.

-Muy bien. Y tú, ¿cuántas vendiste?

-Yo vendí 7.

-Pues muy bien. ¿Y tú?

-Yo-yo-yo… ve-vendí to-todas.

-Excelente. ¿Y cómo

le hiciste?

-Esque-que-que les-les-les di-di-je: “Me-me la-la co-co-compra o se-se la le-le-leo”.

Sale un policía y le dice:

-Disculpe, usted no puede estacionarse aquí frente al Congreso Nacional. En breve, saldrán los diputados y congresistas.

El hombre le responde:

-No se preocupe, amigo, mi auto tiene alarma.

Se encuentra la tropa descansando. El sargento decide hacer una prueba a los soldados y pregunta:

-¿Cuánto es 4 × 8?

El soldado Gómez responde con voz fuerte y clara:

-¡48, mi sargento!

El sargento lo felicita:

-¡Así me gusta! ¡Bruto pero enérgico!

El alcalde municipal estaba en uno de los pueblitos y le dice a su secretario:

-Anuncie a todos los regidores el cabildo para el viernes...

-Señor alcalde, ¿viernes se escribe con v chica o con b grande?

El alcalde, titubeando, le dice:

-Mejor que sea para el lunes.

Un general, al ver la nómina de los sueldos de todos los soldados, dice al cabo pagador:

-¿Y quién es ese Total que gana más que yo?

El policía detiene a las dos monjitas:

-Hermanas, ¿a 100 por hora y cómo no se mataron en esa curva tan peligrosa?

-Ah… hermano policía, es que nosotras siempre vamos con Dios.

El policía de inmediato les responde:

-¡Multa, por ir más de dos en la moto!