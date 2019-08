Presentadora llama gorila a su compañero durante programa en vivo

OKLAHOMA, ESTADOS UNIDOS.-Durante una transmisión en vivo, la conductora de un noticiero local en Oklahoma, Estados Unidos, ofendió a uno de sus copresentadores al compararlo con un gorila. ¿Fue un episodio de racismo? Juzgue usted.



Todo ocurrió cuando Alex Housden y Jason Hackett presentaban la nota de un gorila que habita en el zoológico local. Al finalizar la nota, Alex Housden hizo una desafortunada broma, en la que indicó que su compañero afroamericano se parecía al animal.

El momento fue captado en cámaras y de inmediato el video se viralizó en las redes sociales, generando mucha indignación entre los cibernautas, pero no solo eso, algunos hasta exigen el despido de la presentadora de la estación KOCO-TV.



La presión fue tanta, que al día siguiente del imprudente episodio, la conductora emitió un disculpa. “Ayer dije algo que era desconsiderado, inapropiado y lastimé a la gente”, dijo la señora Housden frente a su compañero durante el programa en vivo.

"Y quiero que sepas, entiendo cuánto te lastimé y cuánto te he lastimado. Te quiero tanto, y has sido uno de mis mejores amigos durante el último año y medio. Y nunca haría nada a propósito para lastimarte. Y amo a nuestra comunidad y quiero que todos sepan, desde el fondo de mi corazón, me disculpo por lo que dije", agregó.



Por su parte, el ofendido aceptó las disculpas e indicó que las palabras de su compañera fueron hirientes y le lastimaron mucho a él y su comunidad, sin embargo, dijo que lo ocurrido debía ser tomado como una enseñanza.

