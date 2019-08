A reír sin parar con los catrachistes de la semana

Catrachistes

Después de hacer el amor, el chico saca un cigarro y se da cuenta de que no tiene fuego.

-Oye, preciosa, ¿tienes un encendedor?

-Sí, en el primer cajón de la mesita de noche tendrás uno.

Al abrir la mesita, el chico descubre una foto de un hombre.

-Vaya ¿estás casada?

-No, no, que va.

-¿Entonces tienes pareja?

-No, tampoco.

-¿Y quién es éste de la foto?

-Soy yo antes de operarme.

-Cariño, no sé si podré volver a amarte.

-Pero, ¿tú cuándo has estado en Marte?

Una mujer encuentra a su marido con un matamoscas en la mano:

-¿Qué haces, cariño?

-Matando moscas.

-¿Y has matado alguna?

-Sí, dos machos y tres hembras.

-¿Y cómo sabes todo eso?

-¡Porque dos estaban en el vaso de cerveza y tres en el teléfono!

-Doctor, ¿hay pastillas para mejorar la autoestima?

-Sí, ¿cuántas quiere que le recete?

-Déjelo, no me las merezco.

-Señor, estoy locamente enamorado de su hija y me quiero casar con ella. Y para nada quiero casarme por su dinero.

-¡Ah, muy bien! ¿Y de cuál de mis cuatro hijas estás enamorado?

-De cualquiera de las cuatro.

-Oye, ¿tú crees que las mujeres hacen el amor por pasión o por interés?

-Yo creo que la mía lo hace por pasión.

-¿Y cómo lo sabes?

-Pues porque interés cuando lo hacemos no pone ninguno.

-Y dígame, ¿desde cuándo tiene usted esa obsesión de que es un perro?

-Desde cachorro, doctor.

-Doctor, creo que tengo trastorno de doble personalidad.

-No hay problema, siéntese y hablamos los tres.

-Doctor, veo elefantes azules.

-¿No ha visto a un psiquiatra?

-No, sólo veo elefantes azules.

-Amor, ¿crees que me he maquillado demasiado?

-Depende. ¿Vas a salir a matar a Batman y a Robin?

-Mi amor, tú me quieres, ¿verdad?

-Ay, mi vida, claro que te qui... ¡GOOOOL!

Un marido a su mujer:

-¿Qué harías si te tocarán cien millones en la lotería?

-No sé, pero te echaría mucho de menos.

La mujer del director de la fábrica se enteró de que su marido contrató a una nueva secretaria.

Esa misma noche, en cuando su esposo regresó a la casa, ella lo interrogó sin perder tiempo:

-¿Son bonitas las piernas de tu nueva secretaria?

-No me he fijado.

-¿Y de qué color son sus ojos?

-Ni siquiera he podido verlos.

-¿Y su cabello?

-Yo no le pongo atención a esas cosas.

-¿Y cómo se viste?

-Muy rápidamente.

Paran a un borracho conduciendo y el policía le dice:

-Vamos a hacerle el control de alcoholemia

-¿¡Qué pasa, que no se lo creen!?

Sube un borracho al autobús con una borrachera de padre y señor mío. Se cruza con un cura que le dice:

-Estás yendo derecho al infierno.

Y responde:

-¡Mierda, me volví a equivocar de bus!

Llega un borracho a la puerta de una gran casa y toca el timbre

-Buenassss nossshes, seeeeñora, ¿está su marido?

-Sí, claro.

-Cheque, disculpe usted.

Llama otra vez…

-Buenassss nossshes, seeeeñora, ¿está su marido?

-Sí, claro.

-Cheque, disculpe usted.

Y llama una vez más…

-Buenassss nossshes, seeeeñora, ¿está su marido?

-No.

-Estupendo, ¡pues baje a ver si soy yo!

-¿Qué hay en la botellas?

-¿Que qué hay en esa botella?, le consulto.

-Agua, sssheñor policía.

El agente huele el contenido y dice:

-¡Esto es vino!

Y el borracho:

-¡Alabado shea el Sheñor y shussss milagrossh!