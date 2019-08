Catrachistes: Para reír sin parar este fin de semana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-

Pepe, 63 años (primer día en clase de Informática para jubilados).

Windows 7: Introduzca su contraseña.

Pepe: pepe

Windows: Lo siento, la contraseña no debe ser su nombre.

Pepe: pepi

Windows 7: Lo siento, la contraseña debe contener al menos 10 caracteres.

Pepe: pepinillos.

Windows 7: Lo siento, la contraseña debe contener al menos un número.

Pepe: dos pepinillos.

Windows 7: Lo siento, la contraseña debe contener al menos un número en forma de guarismo.

Pepe: 2 pepinillos.

Windows 7: Lo siento, la contraseña no puede contener espacios.

Pepe: 2putospepinillos.

Windows 7: Lo siento, la contraseña debe contener al menos una mayúscula.

Pepe: 2PUTOSpepinillos.

Windows 7: Lo siento, la contraseña no puede contener mayúsculas sucesivas.

Pepe: ¡2PutOsPepinillosdeMierda!

Windows 7: Lo siento, la contraseña no puede contener signos de puntuación ni de admiración.

Pepe: 2PutOsPepinillosdeMierdaQuetePuedesMeterEnElCulo.

Windows 7: ¡Lo siento, esta contraseña ya existe!

¿Alguien conoce bien esa aplicación que envejece a las personas?

¿Saben cómo desactivar esa mierda?

¡Creo que me la instalaron en el espejo de la casa!

Vea: FOTOS: Escena del fatal accidente que dejó cuatro muertos y tres heridos en La Moramulca

La preguntan a la empleada:

-Oye, María, ¿tus patrones son muy ricos?

Ella contesta:

-No, para nada, y se creen los ricos, pero todos los carros que tienen son de una tal Mercedes, los muebles de un tal Luis XV y su ropita de un fulano Calvin Klein. Y el patrón se cree un bacán, según él tiene un Picasso, pero no es cierto, yo lo he visto en el baño y tiene un piquito...

A una mujer le diagnostican una enfermedad terminal: dos meses de vida.

Decide ir a un pintor para que le haga un retrato y así dejar un bello recuerdo a su familia.

El día que llega al taller del pintor, se sienta para posar y el pintor la empieza a retratar.

Al cabo de un rato ella le dice:

-Perdón, ¿podría pintarme una diadema de diamantes en la cabeza?

- Sí, señora, por supuesto.

Al cabo de unos minutos:

- ¿Y un collar de perlas en el cuello?

-Por supuesto, señora.

Y le va pidiendo que le pinte también una sortija con una esmeralda, una pulsera de oro macizo, etc.

Al cabo de unas horas el retrato queda acabado.

La señora parecía una reina toda llena de joyas.

El pintor le pregunta:

-Perdone, señora, ¿para qué ha querido que le pintara tantas joyas?

-Para que la vieja con la que se case mi marido se vuelva loca buscándolas.

MUJERES... ¿¿BUENAS??... ¡¡¡NI MUERTAS!!!

-¿Y por qué no están juntos?

-Porque ella come amigos

-¿Cómo que come amigos?

-Sí, ella me dijo, te quiero pero como amigos.