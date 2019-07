Muere el perro más inteligente del mundo; sabía más de mil sustantitvos

SPARTANBURG, ESTADOS UNIDOS.- Chaser, considerado el perro más inteligente del mundo, murió este lunes a los 15 años.



El can aprendió más de 1,000 adjetivos que le enseñó su dueño, el psicólogo estadounidense, John Pilley. Además, sabía 1,022 sustantivos mediante juguetes y otros métodos en sesiones de cuatro a cinco horas diarias.



El psicólogo publicó en 2013 un estudio que mostraba que ese animal podía comprender oraciones que contenía preposiciones, verbo y objetivo directo.



John Pilley falleció en 2018 a los 89 años, desde entonces Chaser, una hembra de raza border collie, quedó a cargo de su esposa y una de sus hija en Spartanburg, Carolina del Sur, Estados Unidos.



Chaser murió de causas naturales. Parientes dijeron al The New Times que su salud había empeorado en las últimas semanas.



El cuerpo del perro fue enterrado en el patio trasero de la casa, donde también se encuentran las cenizas de John Pilley.



Además, una fundación de animales dijo que patrocinará la construcción de una estatua de bronce de Pilley y su can, cerca de un museo de Spartanburg.