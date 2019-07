Muere Trudy, la gorila en cautiverio más vieja, a los 63 años  

ARKANSAS, ESTADOS UNIDOS.- Trudy, la gorila occidental de llanura en cautiverio más viejo de la que se tiene conocimiento, ha muerto, informó el zoológico Little Rock. Tenía 63 años.



Los cuidadores del zoológico encontraron a Trudy muerta cuando la fueron a revisar el miércoles por la mañana, dijo la vocera del zoológico Susan Altrui.



Trudy era la gorila más vieja en los registros de los zoológicos acreditados por la Asociación de Zoológicos y Acuarios, una organización de acreditación internacional, agregó Altrui. Es posible, aunque muy improbable, que zoológicos no acreditados tengan gorilas más viejos, agregó.



Trudy llegó al zoológico Little Rock en 1988 con un gorila macho, Ollie, como préstamo con fines de reproducción.

Syd Tanner, uno de sus antiguos cuidadores, la llamaba la “dama jefa” de su grupo sólo de machos.



Trudy también fue una de los últimos de su especie en ser capturados de la vida silvestre. Hoy