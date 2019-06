Banda se hace viral por tocar la canción del "Titanic" mientras se inunda un centro comercial

GUADALAJARA, MÉXICO.- Los videos de una banda musical que toca la canción del "Titanic" mientras se inunda un centro comercial se han hecho viral en las redes sociales.



El clip fue grabado mientras la plaza Patria, ubicada en Zapopan en la ciudad de Guadalajara en Jalisco, se inundaba por el techo del edificio debido a unas filtraciones de agua que presenta.



Una banda, que se encontraba amenizando la plaza, comenzó a tocar la canción de Celine Dion "My heart will go on", que marca el naufragio del inmenso barco.



No se sabe si el tema formaba parte del repertorio de la banda, si fue una improvisación o casualidad.

En tanto, los pobladores de la zona denunciaron que cada temporada de lluvia ocurre lo mismo en el centro comercial después de una remodelación.

