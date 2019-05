Juez autoriza a padres de un cadete fallecido utilizar su esperma

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Un juez de Nueva York, Estados Unidos, dictaminó que los padres del fallecido cadete de la Academia Militar de Estados Unidos, Peter Zhu, utilicen sus esperma para fines reproductivos.



Zhu murió debido a las lesiones sufridas en un accidente de esquí, por lo que sus padres querían cumplir uno de los sueños de su hijo: tener una familia.



Para cumplir el sueño de su vástago, Yongmin y Monica Zhu presentaron un petición ante la corte para recuperar el esperma de su único hijo antes de que fuera retirado de soporte vital, lo que ellos consideraron que era la "única oportunidad de cumplir los deseos de Peter y preservar su increíble legado".

"En este momento, el Tribunal no impondrá restricciones sobre el uso que los padres de Peter pueden hacer del esperma de su hijo, incluyendo su potencial para propósitos procreativos", detalló en el juez en su fallo.



"En la medida en que la Corte pueda discernir, tales restricciones no son obligatorias ni por la ley de Nueva York ni por la ley federal. Esto no quiere decir, sin embargo, que los solicitantes no necesiten superar ciertos obstáculos o confrontar asuntos residuales importantes si deciden usar el esperma de Peter para propósitos reproductivos".



De acuerdo con las informaciones, el cadete de 21 años les contó a sus padres sobre sus intenciones de casarse antes de los 30 años y tener cinco hijos, los cuales criaría en un rancho.



"La muerte de Peter fue una pesadilla horrible, trágica y repentina para la que ninguno de los dos podríamos habernos preparado. Estamos desesperados por tener un pequeño pedazo de Peter que pueda vivir y continuar difundiendo la alegría y la felicidad que Peter trajo a nuestras vidas", escribieron los padres del joven.

