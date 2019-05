Mujer se lanza de bus porque conductor y ayudante intentaron abusar de ella

VILLAVICENCIO, COLOMBIA.- Una mujer se lanzó de un autobús supuestamente porque el conductor y ayudante intentaron abusar de ella en Villavicencio, Colombia.



La joven fue identificada como Karen Cárdenas, quien afirmó que sintió pánico por las constantes miradas de los hombres.



La mujer dijo que intentó bajarse de la unidad a la altura de la glorieta en Villavicencio con autopista al sur, pero que el conductor se lo impidió.



“De aquí no sale, me dijo. Después, apagó las luces y me deja encerrada”, contó la joven al medio Caracol.



“Cuando yo escuché el pasador (de la puerta) fue cuando tuve el valor para poder abrirla y tirarme”, puntualizó.



El Espectador, otro medio colombiano, reveló que en Bogotá solo en 2018 se han registrado 543 denuncias de abuso sexual de las cuales 159 ocurrieron en transporte público.