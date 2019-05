Los mejores catrachistes de la semana

Redacción

Un niño llama a la lavandería:

-Hola. ¿Es aquí donde lavan la ropa?

-No, le contestan.

-¡Hala! Pues que cochinos.

Un niño le pregunta a su padre:

-Papá, papá, ¿cómo se dice perro en inglés?

-Muy fácil hijo, dog.

-¿Y cómo se dice veterinario?

-Dog-tor.

Llega Jaimito tan feliz a casa tras jugar un partido de fútbol y le dice a su padre:

-Papá, he jugado un gran partido. He sido el máximo goleador del partido. He metido tres goles.

Y contesta su padre: -¿Cómo habéis quedado?

-Hemos perdido 2-1.

Pasa un loco por delante de un escaparate y se ve reflejado en el cristal. Se pasa todo el día pensando: “¿De qué conozco yo a ese tío que estaba en el escaparate? ¿De qué lo conozco...?”

Por la noche, cuando está acostado, sigue dándole vueltas a la cabeza y al fin cae y dice: “¡Ya lo sé! ¡Es el que se corta el pelo delante de mí en la barbería!

Entra un hombre borracho a un bar, se sienta en una mesa y empieza a gritar fuerte:

- ¡Camarera, hip, cabbbmmmarera, hip!

- Señor, por favor compórtese, ¿qué desea?

Entonces el hombre saca unos pollitos de los bolsillos, los pone sobre la mesa y dice:

- Tráigame una botella de whisky para mí y para mis sobrinos.

La mujer queda muy asombrada, pero le trae la bebida. Al rato vuelve a llamar el hombre:

- ¡Camarera, una botella de tequila para mí y para mis sobrinos!

Al rato nuevamente:

- ¡Camarera, un champagne para mí y para mis sobrinos!

Entonces la mujer se acerca y le dice:

- Escúcheme, usted ha bebido de más, pero no me va a decir que cree que esos pollitos son sus sobrinos.

- Por supuesto que sí, los encontré en la calle y me decían: “Tío, tío, tío, tío”.

Este era un señor muy borracho que ya se le había hecho costumbre llegar a su casa borrachísimo, su mujer -muy enfadada- le pone una trampa, se disfraza de Satanás y se esconde detrás de un sillón para asustarlo.

El tipo llega, se sienta en el sillón, su mujer sale y empieza a dar de gritos, él, sin inmutarse, le contesta:

- ¡No me asustas, estoy casado con tu hermana!

Esto es un hombre que entra a un restaurante y le pide a un camarero el menú del día. El camarero le entrega la hoja, en donde se puede ver que es un menú algo caro (600 lempiras). Al leer aquello, le pregunta al camarero:

-¿Oiga, pero aquí no hacen descuento a los colegas?

- Ah, ¿pero usted también es camarero?

-No, soy un ladrón.

- Hola, querría reservar mesa en el restaurante para cenar mañana.

- ¿Cuántos serán?

- Seremos 6 o 10, aproximadamente.

- Necesito saber cuántos confirmados.

- Confirmados dos, el resto solo bautizados...