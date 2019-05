VIDEO: Hombre cansado de inundaciones inaugura un río en su colonia y se vuelve viral en Argentina

TUCUMÁN, ARGENTINA.-Un hombre, cansado de que las autoridades no le prestaran atención a las constantes quejas sobre las inundaciones en la calle de su colonia, inauguró el "río Alem".



Con un video estilo parodia, el argentino Juan Carlos realizó el reclamo a las autoridades locales, sin imaginar que se volvería viral en las redes sociales.



"Buenos días, buenos días. Estamos acá por inaugurar el río Alem, Juan Bautista Alberdi, para todo el mundo, para toda la Argentina. Avenida Alem, camino al cementerio. Vamos a cortar la cinta", comienza diciendo mientras viste un traje de baño blanco y porta unas tijeras en la mano.



Después aclara que no es político, pero quiere inaugurar el río. Acto seguido hace una toma en la que muestra la avenida completamente inundada.



De acuerdo con Juan Carlos solo en los primeros meses de 2019 la avenida se ha inundado cinco veces y hasta el momento las autoridades no les resuelven nada.

