Catrachistes, los mejores chistes para reír este fin de semana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mamá, en la escuela me dicen Superman.

-Ay, Jaimito, otra vez te pusiste los calzoncillos encima de los pantalones.



Formas sutiles de decirle a tu mamá que chocaste el auto:

-Ma.

-¿Qué hijo?

-¿Viste el poste de la esquina?

-Sí.

-Yo no.



A veces me pregunto si Macarena ya logró darle alegría a su cuerpo...



-Me gusta todo de ti... Te amo espejo.



-Hola, ¿cómo te llamas?

-David.

-Ahhhhh, como la serie.

-¿Cuál serie?

-David Band Teori.



Suena el móvil, lo miras ilusionado y... ¡PUBLICIDAD!



—Y si encuentras una mujer guapa, inteligente, que te responda de inmediato, que no sea celosa ni berrinchuda, ¿qué harías?

—Un documental.



-Papá, ¿la dilsexia es heretidaria?

-On creo, hijo.

-¿Gesuro?

-Gesuro.

-¡Qué avilio!

-Se lo.

-Te queiro

-Y to a yi.



Papá, ¿en la casa hay fantasmas?

No, hijo.

La empleada dice que sí.

Pues vámonos de la casa.

¿Por qué papá?

Porque no tenemos empleada.



-Amor, estoy sola en casa y estoy bien caliente.

-Tómate algo, a lo mejor tienes fiebre.



-Hijo, ¿qué quieres de regalo?

-Una Barbie.

-Usted es macho, pida algo de hierro.

-Bueno papi, una planchita...



-Mamá, ya dejé mi vicio por Candy Crush.

-¿De verdad, hijita?

-Sweet.

-¿Y cómo te sientes?

-Divine.

-Vamos a cenar hot cakes.

-Delicious.



—¿Borracho yo? Si sólo bebo los días que terminan en “s”: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados, domingos y días festivos.



-Tengo ganas de viajar a la Polinesia, como el año pasado...

-¡Wow! ¿Fuiste a la Polinesia?

-No, pero el año pasado también tenía ganas.



—¿Por qué se enojó tu novia?

—No noté que se pintó el pelo de negro.

—¿De qué color lo tenía antes?

—Negro.