Padres venden a su hija de 5 años a cambio de 3,500 dólares para tratamiento de hijo con epilepsia

KABUL, AFGANISTÁN.-A sus cinco años de edad Nazanin estaba comprometida en matrimonio, cuando cumplió 10, era esposa. Esta es la historia de una niña afgana a la que sus padres vendieron a cambio de 3,500 mil dólares estadounidenses, dinero que según los progenitores, fue usado para pagar el tratamiento de su hijo enfermo.



Nazanin fue vendida por su madre a la familia de su esposo, un joven de 12 años; seis años después el enlace se consumó, pero no solo eso, el arrepentimiento de los padres llegó.



"El dolor de mi hijo era insoportable. Cuando miraba su cara, pensaba que debíamos aceptar el dinero. El papá de Nazanin era reacio, pero le convencí para que aceptara el dinero a cambio de nuestra hija", justificó la madre de la pequeña, que vive en el campo de refugiados Shahrak e Sabz, cerca de Herat, en el oeste de Afganistán.



El hermano de Nazanin sufre epilepsia desde que era muy pequeño y la familia no tenía el dinero para pagar el tratamiento, razón por la que decidieron aceptar el pago cambio de la pequeña.



"Tomé el dinero y acepté dar a nuestra hija mayor Nazanin en matrimonio. Usé el dinero para pagar el tratamiento de mi hijo, pero no se recuperó y tampoco pude quedarme con mi hija", reveló la madre quien dice estar arrepentida de su acción.

Una acción como esta, realizada en Honduras, sería un delito, sin embargo, en Afganistán es algo muy común.



Según un informe de Unicef de 2018, el 35 % de las niñas afganas se casan antes de los 18 años, y el 9% antes de los 15.



"En nuestras costumbres tribales no es un problema o tabú llegar a un acuerdo de matrimonio, incluso si los niños son muy pequeños. Pero muchos solo casan a sus hijas cuando tienen 18 años", señala la madre de Nazanin.



Bajo las costumbres afganas es normal que el novio o familia del novio pague cierta cantidad de dinero a la familia de la novia, esto es conocido como "dote".