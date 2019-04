España: Encuentran cuerpo momificada de anciana que murió hace cinco años

MADRID, ESPAÑA.- Una mujer había desaparecido en 2014 y cinco años después fue encontrada momificada en su apartamento en Madrid, España.



La sobrina de la anciana de 83 años dijo que tenía al menos 60 meses de no saber de su tía, Amanda J., por lo que se comunicó con la policía.



Al inicio, la joven, que vive en Israel, pensó que la anciana se había ido a vivir al extranjero donde tenía una casa, pero la policía al visitar el apartamento en España la encontró tirada en el suelo.



Para sorpresa de la policía, el cuerpo de la mujer se encontraba momificado y no en estado de descomposición.



Las autoridades dijeron que la anciana probablemente murió en 2014 debido a un accidente cerebrovascular y que la temperatura de la casa y la humedad contribuyeron para que los vecinos no sintieran el mal olor.



"Nadie olió nada y nadie la echó de menos porque se pensó que se había ido al extranjero, donde tenía otra propiedad", dijo uno de los vecinos al diario El Mundo.

"Por el aspecto exterior todo nos hacía pensar que ella se había marchado y que en la casa no había ocurrido nada raro. Nunca se nos pasó por la cabeza que estuviese allí fallecida", puntualizó.