Mujer agrede a su esposo por no responderle si era bonita

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Una mujer hispana identificada como Lizeth Guadalupe Ramírez, de 20 años, agredió a su esposo luego que este no le respondiera si era bonita. Así lo indica un reporte de la Policía de Laredo en Texas.



Los agentes acudieron hasta la vivienda de los implicados para responder a un informe de asalto alrededor de las 11:10 de la noche del martes en el bloque 6400 de Casa Del Sol Boulevard, en Texas, pero cuando llegaron al lugar, la historia era otra.



Inicialmente los policías escucharon la versión de Lizeth Guadalupe Ramírez, quien declaró que su esposo la había agredido y había intentado estrangularla.



Luego, las autoridades hablaron con el hombre, quien brindó una versión totalmente diferente a lo relatado por su pareja.



El esposo, de quien se desconoce la identidad, contó que estaban en el cine cuando Lizeth Guadalupe Ramírez le preguntó si se veía bonita. Indicó que no respondió porque no había escuchado, lo que molestó a la acusada y esto hizo que salieran del recinto.



La riña inició durante el viaje a casa, en el auto. El marido afirmó que Lizeth Guadalupe Ramírez lo golpeó repetidamente, acción que siguió al llegar a casa y que posteriormente se salió de control.



Ramírez fue acusada de dos cargos de agresión y violencia familiar, según indican los registros en línea de la cárcel del Condado de Webb.