Los mejores chistes previo a Semana Santa

Se va un grupo de locos a cazar. Están ahí cazando y dos locos se despistan y se pierden. Pasan las horas y los locos no encuentran a los demás. Uno le dice al otro:

- Oye, ¿y si disparamos para que nos oigan?

- Vale, ¡dispara tú!

Pasa una hora y nada. Así que uno de ellos dice:

- “No nos han oído. Disparo yo ahora”

Y dispara, pero no aparece nadie. Al rato uno de ellos dice:

- Oye, dispara otra vez a ver si ahora tenemos más suerte.

- No puedo. ¡No me quedan flechas.

Entra un médico en una sala llena de loco y se encuentra con que cuatro locos están jugando a las cartas mientras que otro más está encima de un armario. El médico le mira extrañado y al final le pregunta a los locos que están jugando a las cartas:

- ¿Y ese de ahí qué está haciendo?

- Es un loco -responde uno – Se cree que es una lámpara.

- ¿Ah, sí? – dice el médico -¡Baja inmediatamente de ahí!

- Oiga, ¡¿pero qué hace?! ¡Que sin luz no podemos jugar!

El marido llega al portal de su casa totalmente borracho y empieza a gritar:

-Marííííía, Maríííía!

La mujer se asoma a la ventana y dice:

-Ya vienes otro día borracho y quieres que te eche la llave.

-No, no, si hoy la llave la tengo, mejor tírame la cerradura, que no la encuentro.





Llega un hombre a su casa, de madrugada y cayéndose de borracho y le dice con voz ronca a su mujer:

- Amorrr míoo... ¡Voy a amarte!

- ¡Si quieres vete a Júpiter, pero a mí déjame dormir!

Dos amigos tomando unas cervezas en el bar y dice uno:

- En mi casa tengo un pato que habla.

Y le dice el otro

- Tú estás borracho... ¿cómo vas a tener un pato que habla?

- Vente a mi casa y te lo enseño.

Se van y llegan a la casa. Entran y sale el pato.

- Mira, ya verás: ¡Pato, ve y tráeme las zapatillas!

El pato responde:

-Cuak cuak.

Y el hombre:

- ¿Pues cuáles van a ser? ¡Las que están debajo de la cama!

Están dos léperos borrachos y uno le dice al otro:

- No sigas bebiendo que te estás poniendo borroso.

Después de una noche movida, dos borrachos regresan a casa a primera hora de la mañana. En el portal de uno de ellos se despiden.

- Oye, sobre todo, de ninguna manera le digas a tu familia dónde hemos estado esta noche, ¿de acuerdo?

- De acuerdo, pero al menos podrías decírmelo a mí que soy tu amigo, ¿dónde hemos estado?

Tras examinar a un paciente que es un alcohólico crónico, el médico le dice:

- No encuentro la razón de sus dolores de estómago, pero

francamente, creo que esto se debe a la bebida.

- Bueno, entonces volveré cuando usted esté sobrio.





Dos locos están planeando escapar del manicomio.

- “Si la pared es baja la saltamos, ¿vale? Y si la pared es muy alta pues cavamos un hoyo.

- Ok, entendido.

Y se van a escapar. A las tres horas vuelven muy tristes y otro loco les pregunta:

- Oye, ¿que no se iban a escapar?

- Sí, pero no se podía. ¡NO HABÍA PARED!

Llega un inspector al manicomio para hacer una revisión y hay un loco en la habitación imitando a una moto. “BRRRRROMM”.

El inspector le dice al director del manicomio:

- Por favor, dígale que se calle.

- ¿Por qué? ¿Le molesta el ruido que hace?

- No. ¡Me molesta el humo!

Dos locos se encuentran en el patio de un manicomio; uno de ellos le enseña el puño cerrado al otro y le dice:

- ¿A que no adivinas qué tengo en la mano?

- Uhmm... ¡un elefante!

El del puño cerrado pone cara de fastidio y replica:

- Sí, bueno, pero ¿de qué color es?