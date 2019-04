Mascotas en Adopción Honduras realizará recolecta para seguir asistiendo animales

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-Hace unos días Mascotas en Adopción Honduras anunció que por la falta de fondos no continuaría rescatando más animales.



A través de su página de Facebook publicaron: "Amigos, lamentablemente queremos anunciarles que ya no podemos ayudar por falta de dinero y comida. Estamos muy endeudados con las veterinarias, no tenemos espacio y no tenemos alimento para nuestras mascotas".



"Los últimos meses todo ha corrido por cuenta de nosotros mismos, de nuestros bolsillos. Estamos en un punto que ya no somos sostenibles", añadieron.

Iniciativa

Para recaudar fondos y seguir con la labor solidaria, los fundadores de Mascotas en Adopción Honduras confirmaron el sábado 13 de abril realizarán una recolecta en el semáforo de San Pedro Sula.



"Amigos, agradecemos a todos la iniciativa de apoyar con una recolecta el fin de semana", enfatizaron.

En la publicación también aparece dos números telefónicos (9595-3006 y 9595-3006) para todos los que desean participar en la iniciativa que tiene como meta rescatar a los animales en peligro.