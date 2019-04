Amputan garras a leona para que juegue con los visitantes del zoológico

GAZA, PALESTINA.-Las autoridades de un zoológico localizado en Rafah, Franja de Gaza, Palestina, le amputaron las garras a una leona de 14 meses... ¿la razón? que los visitantes puedan jugar con ella y no corran peligro.

Falestine sufrió la amputación de sus garras con una tijera de jardín, ante la falta de hospitales veterinarios en la zona. Para hacerle el procedimiento la colocaron en una mesa con una bolsa de red en la cabeza.

"Lo que hicimos fue reducir la agresión de la leona para que pueda ser amigable con los visitantes. Las garras se cortaron para que no crecieran rápido y los visitantes y los niños pudieran jugar con ella", dijo al Daily Mail Mohammed Jumaa, propietario del zoológico.

El hecho fue denunciado por varias organizaciones defensoras de animales, entre ellas Four Paws.

"Lamentablemente, el sufrimiento en el zoológico de Rafah no se limita a la desnutrición y las condiciones graves. A una joven leona le mutilaron las garras con una tijera de jardín, lo que equivale a cortarle el dedo a los humanos hasta el nudillo", escribió Four Paws al lado de la grabación.





One of Many: A face of Sorrow. This 14-month-old lioness suffered unimaginable cruelty after she was declawed with garden shears in an amateur & dangerous medical procedure. With our help she’ll be rehabilitated by a team of specialized veterinarians https://t.co/9BZkjiNg4d pic.twitter.com/OTw5yTnCIv