Mujer tienes mellizos casi un mes después de tener a su primer hijo

DACA, BANGLADESH.- Una mujer de 20 años de edad sorprendió a los médicos al tener un parto de mellizos 26 días después de dar a luz a su primer hijo en Bangladesh.



De acuerdo con las informaciones, la mujer, que nunca se había sometido a un ultrasonido, llegó al hospital con dolores abdominales sin imaginar que lo que venía en camino eran dos niños más.



Tras el insólito caso, la fémina fue examinada con más detenimiento por lo expertos, quienes determinaron que esta tenía una condición que científicamente se conoce como uterus didelphys.

El doctor SN Basu, jefe de obstetricia y ginecología del Hospital Max Healthcare en Nueva Delhi, le explicó a CNN que "no es muy común tener dos úteros. Cuando el útero se desarrolla, proviene de dos tubos, y esos tubos se fusionan. Para algunas mujeres, la fusión no se produce y la pared divisoria no se disuelve".



La mamá, identificada como Arifa Sultana, tuvo que ser sometida a una cesárea, tras la cual nacieron mellizos, un niño y una niña. La mujer de 20 años se encuentran en perfecto estado de salud e igualmente que sus tres hijos.



Según los expertos, el uterus didelphys es tan inusual que solo una mujer en un millón desarrolla esta anomalía congénita. Pero es aún más raro cuando los dos úteros funcionan y además son capaces de albergar a un feto o dos, como este doble parto en 26 días de la madre bangladeshí.