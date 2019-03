Vídeo: Encuentran una serpiente venenosa en un inodoro

CIUDAD DEL CABO, SUDÁFRICA.- Juliette Ross recibió el susto más grande de toda su vida al descubrir una cobra venenosa en el inodoro, después de ser utilizado por su hija de cinco años.



Ross indicó que la infante no prestó atención a la víbora y usó el baño con normalidad. Instantes más tarde la preocupada mujer vio a la serpiente. "Me quedé fría como el hielo", rememoró y señaló que la escena fue completamente aterradora, "algo que solo ocurre en las películas".



De acuerdo con las declaraciones de la fémina, la serpiente medía al menos dos metros de longitud, aunque no vio su cola en ningún momento.



El clip, que ya se ha viralizado en las redes sociales, dejó asombrados a los internautas.



Vea aquí el vídeo: