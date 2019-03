Jueza le prohíbe a un hombre tomar su refresco favorito

MAUI, HAWAII. -Un hombre de Hawai no podrá beber de su refresco preferido durante sus cuatro años de libertad condicional en una condena por robo de automóvil.



La jueza Rhonda Loo le impuso la restricción la semana pasada a Christopher Montilliano Jr, de 21 años, reportó el diario The Maui News el sábado.



Montilliano le mintió a la policía al ser detenido con el vehículo en Maui en junio del año pasado, dijo Loo en la corte. El individuo comentó a las autoridades que su primo le había dejado manejar el auto y que iba a comprar refrescos.



La jueza emitió la orden en la que impuso que no podrá beber Pepsi por cuatro años luego de que le dijo que esa era su bebida favorita.

“Es el síndrome de privación de Pepsi”, señaló.



Montilliano pasó siete días en prisión luego de su arresto. Durante ese tiempo, aprendió la importancia de cumplir con la ley, dijo Josh James, abogado de la defensa.



“No volveré a robar autos”, comentó Montilliano a la jueza. “No quiero estar más tiempo en la cárcel”.



Loo también sentenció a Montilliano a 100 horas de servicio comunitario y a una multa de 100 dólares.



No refutó los cargos de control no autorizado de un vehículo autopropulsado y de conducir sin licencia.