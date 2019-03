Acusan de maltrato infantil a popular mamá en YouTube

ARIZONA, ESTADOS UNIDOS. -El Departamento de Seguridad Infantil de Arizona informó el miércoles que retiró a siete niños adoptivos de la casa de una mujer que tenía un popular canal de YouTube para niños, luego de que fuera arrestada por presuntamente usar gas pimienta para castigarlos y encerrarlos dentro de un closet durante varios días.



La agencia pública dijo que removieron a los niños el jueves, al día siguiente de que las autoridades arrestaran a Hobson, de 48 años. Se desconoce hasta el momento cuántos hijos tiene Hobson además de los adoptados.



Según un reporte policial, los hijos adoptivos de Michelle Hobson no tuvieron comida, agua ni acceso a un baño durante días mientras estuvieron encerrados en el closet de la casa ubicada en la pequeña ciudad de Maricopa, en las afueras de Phoenix.



Los agentes que fueron a la casa el miércoles de la semana pasada reportaron que seis de los niños parecían desnutridos y estar por debajo de su peso normal, según el informe.



Las autoridades dijeron que los niños reportaron que los castigaban si no hacían lo que les ordenaban hacer para el canal, cuyos videos han sido vistos millones de veces. El canal también está vinculado con cuentas de Instagram y Facebook. Los videos muestran sketches sencillos, como niños robando galletas o un menor con poderes extraordinarios.



Google, que controla YouTube, no contestó por el momento a un mensaje que se le envió en busca de comentarios.



Hobson continuaba detenida el miércoles en una cárcel del condado por dos cargos de abuso sexual de menores, siete cargos de maltrato infantil y cinco cargos de privación ilegal de la libertad y negligencia infantil. Las autoridades también arrestaron a sus hijos adultos, Logan y Ryan Hackney, por presuntamente no reportar los abusos. Ambos luego salieron libres bajo fianza. No se sabe si es que alguno de los tres tiene un abogado que los represente.

