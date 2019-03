"Mi amor perdóname, no te mueras por favor": mujer que apuñaló a su novio

GUERRERO, MÉXICO.- Una mujer habría apuñalado a su esposo en el interior de un hotel tras una discusión y después solicitó ayuda para salvarle la vida.



El hecho se registró en la ciudad de Iguala, Guerrero, México, donde se apersonaron las autoridades tras una denuncia de los vecinos del lugar.



En el vídeo, grabado por una reportera, se escucha a la supuesta responsable pidiéndole a su pareja que resista la herida que le hizo en su estómago.



"Mi amor perdóname, no te mueras por favor", suplicaba la fémina, quien abrazó a su pareja hasta que llegaron las autoridades para trasladarlo a un hospital.



Por su parte, el hombre en medio de su dolor pedía que lo subieran a un taxi, al mismo tiempo que acusaba a la mujer de haberle hecho el daño.



Al sitio asistió un oficial, a quien le pidieron que llevara al herido a un centro asistencial, sin embargo, este aseguro que no tenía combustible.



Minutos después llegó la ambulancia y la víctima fue llevado al hospital donde le realizaron una cirugía de emergencia, según datos oficiales, este se encuentra estable.



Por su parte, la atacante fue requerida por el Ministerio Público, quien le iniciará un proceso penal para que una corte determine si es responsable o no del intento de asesinato de su novio.