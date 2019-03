Vídeo: La reacción de una perra tras ser rescatada por un policía

SANTIAGO DE CHILE, CHILE.- El rescate de una perra en una vivienda por parte de un carabinero de Chile se hizo viral en las redes sociales por el gesto que tuvo el animal tras ser liberada.



El agente llegó a la vivienda, en la que no había nadie en ese momento, y ayudó al can que estaba amarrada a un toldo.



El policía Giovanni Domke sacó un cuchillo y ayudó a la perra que estaba estresada por el momento que atravesaba pese a que lo quiso morder en más de una ocasión.



Una vez que logró romper la tela, el agradecido animal se le tiró a los brazos y le lamió la cara en un gesto de agradecimiento.



El vídeo del rescate no tardó en difundirse por todo Internet.

¡Estamos donde más nos necesitan!. Carabinero de la 2a. Comisaría #SanFelipe, rescata a perrito que se enredó en una red mientras se encontraba solo en un domicilio. #OrdenyPatria pic.twitter.com/2rElYtL99X — Carabineros de Chile (@Carabdechile) 4 de marzo de 2019