Demandan por engaño a pastor que supuestamente "resucitó" a un hombre

JOHANNESBURGO, SUDÁFRICA.- El vídeo se hizo viral. Los memes todavía sale y el hashtag #ResurrectionChallenge es trending topic en África. Sí, ese fue el impactó que tuvo la falsa resucitación que hizo un pastor frente a cientos de sus creyentes.



Sin embargo, ahora su falacia tiene un problema mayor que los ataques en las redes sociales. Resulta que varias empresas lo demandaron ante los tribunales de justicia de su país por daños a su reputación.



El demandado es Alph Lukau, pastor y líder de la iglesia "Alleluia Ministries International" (AMI), quien ante todos sus fieles montó una obra de teatro para engañarlos.



En la misma se ve a un hombre, supuestamente muerto, en el interior de un ataúd. Frente al "cadáver" el pastor hace varios movimientos y de un momento a otro, el individuo resucita ante la sorpresa de los presentes.





Esto provocó una lluvia de críticas contra el religioso a quien lo han tildado de farsante. "Los que están haciendo esas cosas completamente escandalosas tratan de timar a toda la nación diciendo que alguien se ha levantado de entre los muertos. Es, de hecho, llevar el nombre de Dios y de las iglesias al descrédito", dijo el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa.



Tras los señalamientos, la iglesia se pronunció y aseguró que se sienten víctima de un ataque injustificado, ya que "en ningún momento el pastor afirmó que resucitó a la persona que se muestra en el vídeo".



Hoy debe enfrentar las demandas de las empresas que se sienten utilizadas y engañadas, mientras las burlas siguen en las redes sociales.

Thanks to Pastor Clement I was risen! #ResurrectionChallenge pic.twitter.com/ROfopjKVVp