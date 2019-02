12 canciones de hace 20 años que seguro aún podés cantar sin problemas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Quizá en su momento nos parecieron de lo más genial, pero de eso ya pasaron 20 años y ni cuenta nos dimos. 1999 no solo fue el final del milenio, fue también el inicio y final de eras musicales muy marcadas.



Fue la tumba de todos los exponentes de los 80, fue el inicio de la última ola del pop con grupos amados por las mujeres y casi odiados por los hombres, de esos que ya no se ven como 'N Sync, Backstreet Boys, Westlife, Five; o bandas más hard rock, o bien el desarrollo del R&B.



Bueno, vamos a dejarles una lista de las 12 más pegadas de 1999, recordá que si cantás alguna de ella, perdés. ¡Viejo!