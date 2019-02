Acá están los mejores chistes cortos de la semana

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una madre va al colegio a hablar con el profesor de su hijo.

- ¿Por qué va usted a suspender a mi hijo?

- Porque ha copiado descaradamente a su compañero.

- ¿Y cómo sabe usted que ha copiado mi hijo y no el otro chico?

- Pues verá señora, porque las nueve primeras respuestas eran exactamente iguales, pero cuando ha llegado a la última, el compañero de su hijo había puesto:

- No me la sé.

Y su hijo ha escrito:

- Yo tampoco.

--- ¿Por qué vas dando palmas por la calle?

- Para espantar a los elefantes.

- Pero, ¡si no hay ninguno!

- ¡Claro! ¡Porque funciona!

--- ¿Sabías que Beethoven dedicó su quinta sinfonía a su padre?

- ¿Cómo lo sabes?

- Fíjate en el comienzo: “Para papá…”

--- Oiga jefe que este mes me ha pagado de menos.

- Sí, pero el mes pasado le pagué de más.

- Exacto, un error se aguanta, pero dos...

--- Doctor, ¿qué puedo hacer para que durante las vacaciones mi mujer no quede embarazada?

- Llévesela con usted.

---Le pregunta el marido a su mujer:

- María, si te ganaras cien millones con la lotería, ¿me dejarías de querer?

- No, mi vida. Pero te echaría mucho de menos.

El juez le dice a la acusada en el juicio:

- Señora, pero ¿cómo pudo matar a su marido después de 45 años?

- Mire usted señor juez, pues nada, que un día por otro lo vas dejando, lo vas dejando...





---Un hombre mayor visita su médico, pero va acompañado de dos preciosas mujeres morenas, de cuerpos voluptuosos y sonrisas radiantes. El doctor, sorprendido, le pregunta:

- Pero Ramiro... ¡¿Cómo está usted?!

- Bien, doctor, he seguido sus indicaciones y mano de santo, oiga!

- Le dije que necesitaba dos muletas, ¡no dos mulatas!

---Un niño le grita a su padre:

- ¡¡¡Papá, Papá, los mosquitos no me dejan dormir, me están picando!!!

- A lo que el padre responde:

- Bueno hijo, apaga la luz y duerme...

El niño apaga la luz, cuando de pronto entra en su habitación una luciérnaga y el niño grita de nuevo:

-¡¡¡Papá, ahora me están buscando con linterna!!!

---Un hombre, pálido, triste y escuálido, va al psiquiatra y le dice:

-Mi suegra me está matando. Sé que me voy a morir. ¿Tengo cura?

-Claro que sí, en cualquier iglesia encontrará uno.





---Un borracho va cantando a gritos por la calle mientras vuelve a casa. Cuando está llegando sale su mujer al balcón y le dice:

- ¡Paco, no grites más que se está enterando todo el barrio!

A lo que el marido responde:

- ¿Y qué? ¡Prefiero ser un borracho conocido que un alcohólico anónimo!

--- Mi mujer me dijo que ya no podía más, que necesitaba más espacio.

- ¿Y qué hiciste?

- Le regalé un disco duro de 2 Tb...