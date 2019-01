Mujer se queda encerrada 3 días en elevador de Nueva York 

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Una mujer pasó tres días atrapada dentro de un elevador privado de una mansión de Manhattan antes de ser rescatada, dijo la policía el lunes.



La mujer de 53 años fue rescatada y el lunes se encontraba en condición estable en un hospital, dijeron las autoridades. La mujer es empleada del dueño de la vivienda, un inversionista multimillonario de Arkansas.



A eso de las 10 de la mañana, las autoridades respondieron a un llamado al número de emergencias 911 de la mansión en la calle East 65th, cerca de Central Park.



La mansión pertenece a Warren A. Stephens y su esposa Harriet Stephens. El banquero no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios que se le dejó en Stephens Inc., su banco de inversiones con sede en Little Rock, Arkansas.



Las autoridades investigan el incidente.



