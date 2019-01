Así es Max, el pastor alemán que hizo fila para comprar gasolina en México

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Un perro, llamado Max, fue captado con una botella en el hocico mientras hacía fila en una gasolinera de la Ciudad de México. El can ayudaba a su amo a esperar para comprar el preciado combustible, durante la crítica época de desabasto denominada "huachicol".



Max llegó, tomó su lugar y esperó, pero lo curioso es que no soltaba la botella. La escena divirtió a los presentes.



Las personas que se encontraban esperando su turno para ser atendidos incluso aprovecharon para tomarse fotos con el animal.



Su hazaña se volvió viral en las redes y rápidamente cientos de cibernautas empezaron a compartir la foto diciendo que "era un perro muy educado y único".



"Dale RT al Perrito Huachicol para que no te falte gasolina estos días", escribió un usuario, "El mejor amigo del automovilista" o "Conseguir gasolina está perro", decían otros usuarios.

Vea: 10 datos para entender el huachicol, el desabasto de gasolina en México

Así fue captado Max en Ciudad de México.