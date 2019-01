Los mejores chistes para este fin de semana

catrachistes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-

Mi nutricionista me dijo: Eres lo que comes.

Me quedé pensando… vivo comiendo chocolates, pastas, pizzas, hot-dogs, helados, churros y otras cositas...

Así que he llegado a la conclusión de que soy deliciosa.

A ver Pepito, ¿dónde está el sujeto en esta oración: “Él enriqueció de la noche a la mañana”?.

Pepito: Seguramente en la política, señorita.

A ver niños, si yo digo: encontré novio, ¿dónde está el sujeto?

Pepito: ¡espero que comprando anteojos, profesora!

Profesor: ¿quién me puede decir cuanto es 7 veces 6?

Estudiante: es 42.

Profesor: ¡Muy bien! ¿Y quién puede decirme cuánto es 6 veces 7?

El mismo estudiante: es 24.

Un padre, molesto por el rendimiento escolar de su hijo, le dice:

Hijo, si repruebas el examen de mañana olvídate que soy tu padre.

Al día siguiente el padre le pregunta:

Hijo, ¿cómo te fue en el examen?

Y el hijo, muy sorprendido, le responde:

¿Y tú quién eres?

¿En qué batalla murió Napoleón?

En la última.

¿Cuál es la primera causa de divorcio?

El matrimonio

¿A que se parece la mitad de una manzana?

A la otra mitad

Si tuvieras tres manzanas y cuatro naranjas en una mano y tres naranjas y cuatro manzanas en la otra, ¿qué tendría?

Unas manos muy grandes.

Estaba en casa sentado en el sofá con mi esposa, ella viendo TV y yo jugando con mi teléfono celular.

Le pedí a ella por favor que me fuera a buscar una cerveza. Ella dijo que no podía porque no quería dejar de ver aquella parte de su novela, de repente el celular de ella, que estaba en la cocina, sonó, ella se levantó rápidamente y fue a ver lo que era.

Era un mensaje mío diciendo: Ya que estás en la cocina, tráeme una cerveza.

Desperté en el hospital, no sé si fue un palo o un ladrillo.

En una consulta médica, un hombre de avanzada edad escucha a su médico que le dice su diagnóstico:

El dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad.

El paciente, muy convencido, le dice:

No, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele.

Dos amigos conversando...

Le expliqué a mi hijo que no puede pasarse todo el día con el Facebook, el Twitter, el Instagram, el blog...

¿Y te entendió?

No sé, todavía no me responde el WhatsApp.

Una familia va en el coche, el padre comienza a cantar: “A ella le gusta la gasolina…”

Su mujer lo mira, “Oye, ¿no puedes cantar algo más educativo?”

“A ella le gusta la mezcla de hidrocarburos derivados de petróleo…”.

Un oficial de carretera detiene un automóvil.

-¡Señorita, ha rebasando el límite de la velocidad permitida!

-Por favor oficial, déjeme ir. Soy maestra

-¿Maestra? ¡Que bien! Lo hubiera dicho antes, he esperado esto toda mi vida. A ver, escriba mil veces:

No debo rebasar el límite de velocidad permitida.

-Mi hijo se metió a clases de natación

-¿Y qué tal lo hace?

-Nada mal

-Vete, ya no te quiero. Sólo me das problemas.

-Pero qué dices si soy tu profesora de álgebra.

-Y dale....

- Mamá, mamá, hoy casi saco un 10.

- ¡Muy bien Jaimito! Pero… ¿por qué casi?

- Porque se lo pusieron a mi compañero de al lado.

- ¡El año próximo será de gran consumismo!

- Pero ¡si la crisis nos está matando a todos!

- Por eso. El año que viene todos seguirán “con su mismo”

sueldo, “con su mismo” coche, “con su mismo” traje...

-Papi, ¡feliz día del abuelo!

-Ay hijita, pero no tengo ningún nieto.

-¡SORPRESAAA!