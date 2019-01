Un pueblo de Canadá pide ayuda ante una invasión de focas

MONTREAL, CANADÁ.- El pueblo de Roddickton-Bide Arm pidió ayuda a la guardia costera canadiense este miércoles para expulsar a unas 40 focas que se instalaron en las calles y los jardines de esa pequeña localidad del norte de la isla de Terranova, en el océano Atlántico.



El consejo municipal del pueblo se reunió el martes por la noche para abordar la situación que empezó días atrás y decidió pedir a la guardia costera que echara a los mamíferos marinos.



"Nos han dicho que dejemos que la naturaleza siga su curso, pero ya hace casi una semana" que las focas se instalaron aquí, declaró la alcaldesa de la localidad, Sheila Fitzgerald, al diario local The Northern Pen. "Si (las focas) pudieran encontrar el camino" para volver al océano Atlántico, "ya lo habrían hecho", dijo.



Situado en el extremo norte de Terranova, Roddickton-Bide Arm se encuentra en la ruta de migración de las focas que abandonan el Ártico y Groenlandia en invierno para acudir a las costas de Terranova y del golfo de San Lorenzo, más al sur, para parir en primavera.



Según biólogos entrevistados por los medios canadienses, las focas están un poco desorientadas, no logran regresar al océano Atlántico y permanecen en la banquisa que rodea el pueblo.



Como recordó hace poco el ministerio federal de Pesca y Océanos, las focas son animales salvajes "a los que uno no debe acercarse ni tocar" porque "pueden ser imprevisibles y agresivos" y transmitir incluso infecciones a los humanos.



Los habitantes de la localidad dejan por tanto que las focas ocupen la entrada de sus garajes o las calles, como se puede ver en imágenes y vídeos publicados en las redes sociales.



Como esos animales tienen la piel tan clara como la nieve que cubre la calzada, se confunden con la carretera y resulta difícil verlos, dijo la alcaldesa, tras informar que dos focas habían sido atropelladas por un coche el martes por la noche.



"Están cada vez más letárgicas, se mueven lentamente, es realmente doloroso ver sufrir a esos animales", añadió.