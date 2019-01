Viral respuesta de un mexicano a un policía fronterizo que lo cuestionó por no hablar inglés

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La respuesta de un conductor mexicano a un policía fronterizo de los Estados Unidos, que le preguntó por qué no hablaba inglés, se hizo viral en las redes sociales.



Cuando el agente lo detuvo en la frontera el ciudadano azteca le dijo que iba hacia San Antonio, Texas, junto a su familia porque quería "conocer esas tierras".



-“¿Ciudadanos de los Estados Unidos?” , preguntó el agente fronterizo.



-“Todos somos ciudadanos de Estados Unidos”, respondió el conductor que grabó la conversación con su teléfono celular.



“¿Por qué no habla inglés”, cuestionó el policía inmediatamente, a lo que el mexicano le contestó: “Porque no quiero… no más por mis h...”.



Tras la respuesta el uniformado se hizo a un lado y dejó avanzar sin problemas el vehículo hacia los Estados Unidos. El vídeo ha sido visto en más de 2 millones de veces y ha sido compartido más de 45,000 en redes sociales.