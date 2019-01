Mujer recibe carta de su novio 77 años después de ser escrita

LONDRES, INGLATERRA. -Phyllis Ponting, una mujer de 99 años de edad, recibió una carta que fue escrita a mano por el que fuera su novio que desapareció hace 77 años durante la Segunda Guerra Mundial.



De acuerdo con los medios británicos quienes dieron a conocer la noticia, la postal describe la reacción del hombre después de que Ponting aceptara ser su esposa.



"Desearía que hubieses estado allí cuando la abrí. Lloré de la emoción. No podía contenerme. Si solo pudieras saber lo feliz que me hizo, cariño", dice un fragmento de la carta.



Después de haber aceptado la propuesta de su amado Ponting no volvió a saber más de él hasta hace unos días cuando un grupo de arqueólogos encontrara en el barco de carga SS Gairsoppa unos 700 escritos más.



Se trata de la mayor colección de cartas encontrada en la época de acuerdo con los expertos que examinaron las misivas.

