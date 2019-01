La historia de Verónica Duque, la youtuber colombiana que denunció golpiza de su esposo y pidió ayuda en las redes sociales

BOGOTÁ, COLOMBIA.- Verónica Duque es una reconocida tatuadora y youtuber de Manizales, Colombia, que decidió romper el silencio y denunciar públicamente a su esposo Esteban Madrigal después de que la golpeara violentamente causándole "dos fisuras en el maxilar y una herida profunda en el labio superior".



En la publicación reveló que todo se debió a su "grado de alcoholización y celos injustificados".



Vía redes sociales, Verónica dijo que Madrigal llegó ebrio y en medio de una discusión por celos la empezó a golpear. El ataque le provocó dos fisuras en el maxilar y una herida profunda en el labio superior. Ella decidió mostrar cómo había quedado por si el agresor regresaba.



"Mi esposo @BanMadrigal me acaba de romper la cara basado en una escena de celos. Por si me pasa algo mientras mis papás llegan, la culpa es completamente suya", escribió en su cuenta de Twitter.



"Que tu supuesto 'amor de la vida' te agarre la cara a patadas es el dolor más hij... del mundo y algo que no le deseo ni al peor de mis enemigos. Lo peor es que hay cosas que no se identifican, estamos en peligro siempre ): ¡qué gonorrea!", añadió en otro tweet.

Así hizo pública la agresión de su esposo. Foto cortesía Twitter @EriitheD







Después de sus denuncias, Verónica informó que su esposo había tomado la fatal decisión de quitarse la vida.



Las autoridades colombianas anunciaron en fallecimiento del joven de 25 años a causa de unas heridas profundas que él mismo se habría propinado luego de la golpiza que le dio a su esposa.



"Lamento profundamente comunicarles que Esteban decidió terminar con su vida justo después del incidente. Me he enterado hace pocas horas y la noticia me golpea más que a nadie, porque no esperaba recibir dos golpes así en una sola noche. En memoria del esposo que adoré todos los días y del que me sentía completamente amada, les pido por favor, cesen los comentarios en sus redes sociales. Deseo con todo mi corazón que esto sea un sueño", publicó Duque.