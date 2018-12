Habla el hombre que aspiró droga en la tumba de Pablo Escobar

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El turista británico que aspiró presunta cocaína en la tumba de Pablo Escobar en noviembre de 2017, reveló al periódico Daily Mirror que ahora vive una pesadilla.



El hombre, identificado como Steven Semmens, se hizo viral luego de que a través de su cuenta de Facebook publicara un vídeo donde presuntamente consumía la droga.



El hecho no tardó en hacerse viral, lo que provocó la indignación de los colombianos, al grado que el hombre fue expulsado del país sudamericano al que no puede ingresar hasta el 2022.



“El presidente incluso me mencionó en televisión y la policía estaba preocupada por mi seguridad. Fue realmente aterrador. Me arrepiento tanto de haberlo hecho. La gente me envió amenazas de muerte en Facebook”, expresó.



Sin embargo, lo que más lamenta Semmens es no poder ingresar a Colombia, donde actualmente vive su novia junto a sus dos pequeños hijos.



De acuerdo con las informaciones, el turista llegó al país en noviembre de 2017, luego de conocer a una colombiana en Ibiza, quien quedó en embarazo de gemelos. Ahora no puede ver a sus hijos o llevar a su familia de regreso a Swansea, en el Reino Unido.



El británico reveló que el vídeo fue grabado por un sicario del Cartel de Medellín, con quien se conoció en un bar de la ciudad.