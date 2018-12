FOTOS: El hombre que se operó para parecerse a Ricky Martin

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Fran Mariano es un joven argentino que se ha sometido a más de 27 cirugías para cumplir uno de sus más grandes deseos: ser igual a Ricky Martin.



Según han confesado Mariano, su fanatismo por "convertirse" en el famoso cantante comenzó cuando tenía 17 años.



Aseguró que cuando era muy joven y, pesaba 176 kilos (388 libras), le decían que tenía un cierto parecido con el boricua.



"Cuando me decían que tenía un aire a Ricky Martin me lo tomaba como un chiste pero me empecé a hacer unos retoques y el parecido se hizo más grande y me lo decían todos. Ahí pensé: bueno, genial, si vamos por eso, vamos por todo".



Este chico se ha hecho operación de glúteos, de nariz, liposucción, pómulos, entre otros retoques que le han ayudado a "moldearse".

