Con estos chistes no podrás parar de reír

¿Qué son 50 físicos y 50 químicos juntos?

100tíficos...

¿Dónde hace sus necesidades Batman?

En el Bat-er.

- Hola, me llamo Pablo, ¿y tú?

- No, yo no.

- Capitán, ¿puedo desembarcar por la izquierda?

- Se dice por babor...

- Por babor capitán, ¿puedo desembarcar por

la izquierda?

-¿Para qué necesita una araña la computadora? ¡Pues para entrar en la red!

- Hola, ¿está Félix?

- No, estoy tristex.

- ¿Qué chances tengo de acostarme contigo?

- 0 %

- Y si te digo que el Porsche que está en la puerta es mío?

- 100%

- Mierda ¡Tenían razón!

De cero a cien en tres

segundos...

No desayuné pensando en ti, no almorcé pensando en ti, no cené pensando en ti y no dormí porque tenía hambre.

Dos trabajadores estaban caminando por el costado de la ruta, volviendo de una fábrica donde habían trabajado duro el día entero, cuando un abogado, que venía a toda velocidad, con su auto importado, los atropelló.

Uno de ellos atravesó el parabrisas y cayó dentro del coche del abogado y el otro voló bien lejos, a unos diez metros del lugar del accidente.

Tres meses después, ellos salieron del hospital, y para sorpresa general, inmediatamente fueron a la cárcel. Uno por invasión de propiedad privada y el otro por huir del lugar del accidente.

Un respetable profesor de Derecho les dice a sus alumnos: Recuerden muchachos, lo más importante, cuando se es abogado, es saber que algunos casos se ganan y otros se pierden, ¡pero en todos se cobra!

Entra un nuevo profe al curso y se presenta: Buenos días, mi nombre es Largo. Dice Juancito: No importa, tenemos tiempo.

Doctor, soy asmático, ¿es grave? No amigo, es esdrújula.

Un huevo cocido que va de vacaciones a Brasil. Se pierde por la selva del amazonas y se encuentra con una aldea de indígenas hambrientos. Se da media vuelta y se intenta escapar antes de que lo vean, pero a lo lejos lo ve un grupo de 10 aldeanos y salen corriendo tras él para comérselo. El huevo sale huyendo y los despista y a 200 metros se encuentra un enorme langostino con salsa de almejas que estaba allí abanicándose en una tumbona y le dice todo preocupado: - Corre!!! Hay una tribu de indígenas que tienen mucha hambre y vienen hacia aquí!!

Y le responde el langostino:

- No te preocupes por mí, yo por aquí no soy conocido.

En un barco viaja un español y un inglés. El inglés se cae al agua y grita: Help! Help! Help! Entonces dice el español: Gel no tengo, pero si quieres champú.