WhatsApp: Se viraliza sketch que resume el 2018, pero desde 2019 en Argentina (VÍDEO)

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El sitio TKM realizó un divertido vídeo en el que resume lo ocurrido en 2018 en Argentina, pero contándolo desde el futuro, al más puro estilo de "Cuento de Navidad". El clip se ha viralizado en WhatsApp y en sitios como YouTube ya suma más de 115 mil vistas en menos de un día.

En el clip, el protagonista realiza un repaso de los hechos más importantes de 2018, en el cual recibe una llamada en enero de ese año, de parte de sí mismo, pero desde el futuro.

-"Con quién hablás", le pregunta una compañera en la oficina.



-"Estoy hablando com mi yo del futuro", dice el protagonista del vídeo.



-"Preguntale cómo nos fue en el Mundial de Rusia", le dice otro de sus compañeros.



-A lo que le hace caso y su "yo del futuro" responde: "No ganamos. Jugó Mascherano y Messi no se lució".





Es así que su personaje adelantado lo advierte de cómo estará el año. Le cuenta que la final de la Copa Libertadores la jugarán River y Boca y que el partido se realizará en Europa. "Gago se lesiona", agrega.



De inmediato, aprovecha para consultarle cómo le irá en el amor en este año. A lo que el futurista le confiesa que no le irá bien, pero sí mejor que a Juan Darthés.



Al final del clip el "yo del futuro" recibe una llamada del "yo del futuro", pero de 2019.

"Nos lo tomamos con humor, porque preferimos reírnos para no llorar", describieron sus creadores.