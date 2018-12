Los mejores chistes de la semana

Redacción

Qué le dijo...

¿Un chinche a una chinche?

-Te amo chincheramente

¿Un semáforo a otro?

No me mires que me estoy cambiando...

¿El café al azúcar?

Sin ti mi vida es amarga

¿Un pato a otro pato jugando a las carreras?

Vamos empatados

¿Una iguana a la otra?

Somos iguanitas

¿Un ojo al otro?

Tan cerca y no nos vemos

¿Una pared a la otra pared?

Nos vemos en la esquina

¿Una oreja a la otra?

Con tanta cera y no brillamos

¿Un celular a otro celular?

Tengo celulitis

¿El cuchillo a la gelatina?

No tiembles cobarde

¿Un español a un chino?

Hola. Y el Chino contesta: las doce y tleinta

¿Saben por qué mataron a kung fu?

Porque lo kunfundieron

¿Por qué un libro de matemáticas se suicidó?

Porque tenía muchos problemas

¿ Por qué las gallinas quieren tanto a sus pollitos?

Porque les costó un huevo tenerlos

¡Mamá mamá, por favor déjame ir al columpio!

- No hija porque estás en falda y se te ven los calzones.

- Al rato llega la niña y le dice a la mamá:

- ¡Mamá, mamá, ya fui al columpio!

- ¿Y se te vieron los calzones?

- No, porque me los quité

¡Mamá, mamá, en la escuela me llaman despistado!

- Niño, yo no soy tu mamá, soy tu vecino

Mamá, mamá, ¿por qué me llamo Sandro?

- Porque yo me llamo Sandra.

- ¡Menos mal que no te llamas Ana!

- Mamá, mamá, en el cole me llaman Facebook.

- ¿Y tú que les dices?

- ¡Me gusta!

Mamá, tengo dos noticias, una buena y una mala.

- Primero la buena, hija.

- Pasé una prueba.

- Muy bien, ¿y la mala?

- Que era un test de embarazo...

- Mamá, mamá, aún no sé qué estudiar.

- ¿Qué te gusta?

- Dormir…

Mamá, mamá, en el colegio me llaman champú.

- Tranquilo, Johnson, no más lágrimas

- Mamá, mamá, papá quiere tirarse de la azotea.

- Dile a tu padre que lo que le he puesto son dos cuernos, no dos alas

Mamá, mamá, ¡qué buena está la paella!

- Pues repite hijo, repite.

- Mamá, mamá, ¡qué buena está la paella!