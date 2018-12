Hombre demanda a aerolíneas luego de lastimarse el meñique

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Un hombre interpuso una demanda luego de que uno de sus dedos meñiques se atoró en un mecanismo del descansabrazos de un avión por casi una hora durante un vuelo a Los Ángeles, Estados Unidos.



Stephen Keys presentó la demanda en el tribunal superior de Los Ángeles contra las aerolíneas American Airlines Inc. y SkyWest Airlines Inc., alegando negligencia, reportó el City Wire Service.



Un representante de American, que tiene un acuerdo con SkyWest, refirió todos los comentarios a SkyWest, que dijo: “Trabajamos con nuestro socio American para contactar al señor Keys en cuanto a su dedo lastimado y queremos resolver rápidamente esta cuestión. Debido al litigio en curso, no podemos comentar más al respecto”.



La querella dice que la lesión en el dedo provocó que Keys no pudiera realizar labores rutinarias como conducir y jugar con sus hijos. Agrega que el hombre tuvo un dolor intenso durante unas semanas y un trastorno emocional severo.