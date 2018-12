Hombre tose tan fuerte que expulsa parte de un pulmón en California

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Un hombre en California, Estados Unidos, expulsó parte de un pulmón al toser.



El New England Journal of Medicine dijo que el hombre estaba en el área de cuidados intensivos cuando tosió tan fuerte que expulsó algo que tenía forma de árbol.



El reporte del hospital University of California San Francisco, donde estaba interno el hombre de 36 años, dijo que se trataba de su bronquial derecho.



“El árbol bronquial derecho consta de tres ramas en el lóbulo superior, dos ramas en el lóbulo medio y cinco ramas en el lóbulo inferior. La tráquea del paciente se intubó y la broncoscopia reveló una pequeña cantidad de sangre en las ramas basilares del lóbulo inferior derecho”, indicaron los médicos.



Se conoció que el hombre llegó al hospital después de que arrojaba sangre con flema y días antes le habían puesto un marcapasos.



Tras el incidente el paciente fue intubado por dos días. Lamentablemente una semana después murió debido a una complicación cardiaca.