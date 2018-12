Hombre le propone matrimonio a su novia y la policía los busca después

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Tenía todo planeado para que su propuesta de matrimonio fuera muy romántica, pero los nervios le jugaron una muy mala pasada.



Cámaras de seguridad en Time Square captaron el momento en que un joven se arrodilla frente a su novia para pedirle que se case con él, pero, para su mala suerte, el anillo se le cayó por una de las rejillas del alcantarillado.



Al ver lo que sucedió, le pidieron ayuda a unos policías para sacar el anillo, pero tras varios intentos tuvieron que irse resignados. El chico con la pena y la chica sin anillo.



Sin embargo, los agentes no se rindieron y pudieron recuperar la sortija. Ahora, la policía está buscando a la pareja para poderle entregar la joya y que puedan sellar su compromiso.



A través de Twitter comenzaron a publicar vídeos y fotografías para que ayuden a dar con el paradero de los jóvenes.

Here’s a photo of the ring our officers recovered (and cleaned!) Call 1-800-577-TIPS or DM @NYPDTips if you know the happy couple so we can return it to them! pic.twitter.com/hzFXxuMVJW