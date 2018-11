Acá están los mejores Catrachistes de la semana

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ---¿Quién es el que más se ríe? -El barrendero, porque siempre va riendo.

---¡Rápido, necesitamos sangre!

-Yo soy 0 negativo.

-Pues muy mal, necesitamos una mentalidad optimista.

---Carmeeeeen, ¡lava a los niños!

-¿Para qué? Los reconozco por la voz.

---Un camillero mientras lleva al paciente camino del quirófano:

-Pero ¿por qué tiembla usted tanto?

-Es que he oído que la enfermera decía que la operación de apendicitis es muy sencilla y que no había por qué estar nervioso y que todo iba a salir bien.

-Pues claro, todo eso se lo dijo para tranquilizarle porque es verdad.

-No, no, si es que no me lo decía a mí, ¡sino al cirujano!

---Oye, ¿sabes cómo se llaman los habitantes de Tegucigalpa?

-Hombre, pues todos no....

---Doctor, doctor, ¿que tal mis análisis de sangre?

-Pues no han ido del todo mal, hemos encontrado un poco de sangre en tu alcohol.

---Dos amigos van de caza al bosque. De camino uno de ellos cae al suelo y queda inmóvil, con los ojos abiertos como si estuviera muerto y no da ninguna señal de vida.

Entonces el otro (que no era muy espabilado) llama a servicio de urgencias desde su móvil y dice:

-¡Socorro! ¡Mi amigo parece estar muerto!, ¡no se mueve!

-Tranquilícese, señor, primero debe asegurarse de que realmente esté muerto.

Entonces el hombre deja el móvil en el suelo, coge su escopeta, le apunta y dispara.

- Hola, sí, ahora sí estoy seguro de que está muerto. ¿Y ahora qué hago?

---Una mujer, preocupada porque su esposo no le responde cuando le habla, decide llevarlo al médico y él se deja llevar sin decir nada...

La mujer habla con el médico y le dice:

-Doctor, le hablo a mi esposo y él no me contesta. Creo que tiene un grave problema auditivo.

El doctor examina al hombre, luego sale y en privado le dice a la señora:

-Señora, su esposo tiene “otitis testicular”.

-¿Y qué quiere decir eso, doctor?

-Que su esposo la escucha perfectamente, pero “le importa dos cojones lo que usted dice”...

---Entra un ladrón a robar un banco con un gato en la mano y dice:

-¡Manos arriba o aprieto el gatillo!

---Un borracho está bebiendo copa tras copa, se le acerca un amigo y le dice:

-¿Tú no sabes que el alcohol mata a un millón de americanos cada año?

Entonces le contesta el borracho:

-¿Y qué? Tú ya sabes que yo soy español.

---Una pareja está en un restaurante, él le dice a ella:

-Mira, la chica del vestido rojo me está sonriendo.

-¡Bah! La primera vez que te vi, yo también me partí de risa.