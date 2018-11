Una persona contrae hepatitis por ratas en Hong Kong

HONG KONG, CHINA.-Se ha diagnosticado a un segundo paciente en Hong Kong infectado con una cepa de hepatitis portada por ratas, dijeron los investigadores en lo que parecen ser los primeros casos humanos en el mundo.



Los hallazgos sorprendieron a los expertos, aunque dijeron que de momento no era claro si tenía implicaciones relevantes para la salud humana.



“Debido a que la cepa de la rata es muy diferente a la cepa humana, la gente piensa que no puede pasarse a los humanos”, dijo Siddharth Sridhar, uno de los principales investigadores en la Universidad de Hong Kong. “Éste fue un descubrimiento clínico”.



El primer caso surgió en septiembre. Los investigadores confirmaron que un hombre de 56 años tenía una cepa de hepatitis E antes sólo diagnosticada en ratas en Vietnam.



Un segundo caso fue hallado después de que se hicieran pruebas de sangre a 70 pacientes con hepatitis E.



Una mujer de 70 años con un sistema inmune comprometido había sido infectada con la cepa de hepatitis, dijo el miércoles el Departamento de Salud de Hong Kong en una respuesta a las preguntas enviadas por correo electrónico.



Ambos pacientes fueron hospitalizados con semanas de diferencia y a unos tres kilómetros (dos millas) de distancia.



Sin embargo, el Departamento de Salud dijo que “las fuentes y rutas de infección de ambos casos no pudieron determinarse”.