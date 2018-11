Niño con parálisis fue usado como puente humano por sus acosadores

HALIFAX, CANADÁ.- Un niño con parálisis que fue obligado por sus compañeros de colegio a ser un puente humano para que ellos cruzaran una quebrada, ha dado una lección de vida.



En redes sociales se viralizó un vídeo donde se ve a Brett Corbett ser obligado a acostarse sobre el agua para que tres de sus compañeros cruzaran el torrente.



El hecho se registró en Halifax, Canadá, donde reside el pequeño. En el material se pueden escuchar las burlas contra Corbett por parte de sus acosadores, quienes además graban el hecho con su celular.

De interés: Hombre conduce un bus con su esposa con Alzheimer al lado



El caso no tardó en recorrer las redes sociales, donde miles de personas se volcaron a pedir justicia, además mostraron su apoyo contra la víctima.



Sin embargo, a pesar de ser humillado, el pequeño hizo algo que ha conmovido aún más al mundo: justificar el accionar de sus agresores.



Cuando su familia le pidió que identificara a los acosadores, el niño solo respondió: "Está bien… de todos modos yo ya estaba mojado", queriendo quitar importancia al suceso para que sus compañeros no sufrieran castigos.



"Me rompió el corazón. Esa es su forma de pensar. Lo niños con discapacidades tienen el más maravilloso don del mundo. No ven maldad en nadie. Ven todo lo bueno en el resto de las personas", dijo la madre.

Lea también: Mujer escondió alfileres en fresas por rencor