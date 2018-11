Padre empuja a su hijo de seis años para atajar un gol

CEREDIGION, REINO UNIDO.- Un padre se ha hecho viral en las redes sociales, luego de que empujara a su hijo, de seis años, para que este atrapara un gol durante un partido de fútbol, sin embargo, pese a su ayuda, el balón siempre entró.

Al ser entrevistado por el portal web The Sun, el padre del pequeño Osian, identificado como Phill, explicó que "estaba llamando (a Osian) para que prestara atención y vino a verme cuando llegó la pelota", comentó.

"Me acerqué para que se mantuviera concentrado y le di unas cuantas instrucciones. Pero no me escuchó, entonces se acercó dejando el arco solo y ahí fue cuando lo intenté ponerlo de nuevo en su lugar y se cayó", relató.



En el clip de apenas ocho segundos se puede apreciar el momento exacto en el que el padre trata de que el niño se enfoque en el partido y decide empujarlo y este se "tropieza" y cae al suelo evitando milagrosamente que el balón cruce hasta la meta.



Sin embargo, el balón fue disparado de remate por un jugador del equipo contrario quien terminó anotando el gol. El equipo de Osian, Bow Street FC, perdió el juego 4-2 al final.

VEA EL VIDEO AQUÍ: