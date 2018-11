Eva Tiamat Medusa, la mujer transexual que se convirtió en dragón

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- Eva Tiamat Medusa es una mujer trans que gastó más de 60,000 dólares para parecerse a un dragón. Para lograr su objetivo se dividió la lengua en dos, se tatuó escamas y se hizo ocho injertos a modo de "cuernos" en su cabeza. Además, extirpó sus orejas y fosas nasales.



En 1997 Eva, que en ese entonces era un hombre, fue diagnosticado con VIH. Ese fue el momento crucial en el que decidió cambiarse la piel y no "morir siendo humano".



Eva tiene en mente gastar otros 40,000 dólares hasta convertirse en un ser mitológico. Eva decidió hablar sobre su "trans-especismo" en el canal The Wizard of Odd TV con la esperanza abrirle los ojos a sus semejantes.



Durante una entrevista dijo: "Para mí, esta transformación es el mejor viaje de mi vida. Hay razones y significados profundos sobre mi cambio y por qué lo estoy llevando a cabo".



"Me gustaría que hubiera un diálogo abierto sobre el mundo de la modificación del cuerpo y entender cómo era vivir como un hombre gay durante 53 años y ahora como una mujer transexual".