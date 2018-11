Arqueólogos desentierran recipiente con licor de 2,000 años

PEKÍN, CHINA.- Arqueólogos chinos desenterraron en el centro del país lo que creen que es un recipiente de licor de 2,000 años, que había sido sellado y enterrado en una tumba, informó la agencia de prensa oficial Xinhua.



Unos 3.5 litros de líquido amarillo, que según las autoridades olía muy fuerte cuando lo abrieron, fue hallado en un recipiente de bronce en la provincia de Henan, dijo Xinhua.



El líquido será analizado para confirmar si contiene alcohol, dijo Shi Jiazhen, director del Institute of Cultural Relics and Archaeology en la ciudad de Louyang.



La tumba contenía igualmente una lámpara con forma de ganso, dijo Shi, así como restos humanos.



Se cree que el licor se remonta a la dinastía Han Occidental (202 a.C - 8 d.C), aunque la agencia Xinhua no dio detalles de cómo se habría sellado y evitado que se evaporara.



Ya hubo otros descubrimientos similares de alcoholes de este periodo, durante el cual los licores hechos de arroz o sorgo -normalmente guardados en elaborados recipientes de bronce- se usaban en ceremonias y rituales, informó Xinhua.



En 2010, los arqueólogos descubrieron un recipiente de sopa de 2,400 años en una tumba que fue excavada durante unas obras en el aeropuerto de Xian, hogar de los famosos guerreros de terracota chinos.