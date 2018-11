La nueva y dolorosa forma de utilizar anillos de compromiso

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las tendencias de moda cada vez son más locas. En los últimos meses hemos visto a chicas con las axilas peludas, tatuajes en los ojos, uñas con pelos y la última que es incrustarse un diamante en el dedo.



Esta nueva y dolorosa forma de utilizar un anillo de compromiso se ha viralizado en las últimas horas en las redes sociales.



Chicas publican fotografías de lo "brillante" que luce su dedo anular con la piedra que llevan incrustada.



Este procedimiento crea una ilusión de que la piedra "flota mágicamente".



¿Cómo es este procedimiento?

Estar a la "moda" con esta nueva tendencia no es nada fácil y es muy doloroso, no es como pegarlo con super glue.



Para llevar ese diamante en el dedo se debe hacer un implante microdermal, es decir incrustar una pieza dentro de la piel.



El experto en hacer esto tiene que hacer un pequeño agujero en la piel y luego coloca el objeto, que se asegura con una pequeña base.



Sin embargo, este procedimiento puede traer muchos riesgos para la salud, el más común es que tu cuerpo lo rechace y lo empuje hacía afuera, otra opción es que se te encarne en la piel.



Otro de los problemas comunes es que sino lo limpias como se debe corres el riesgo de contraer una terrible infección, que si no es bien tratada puede terminar muy mal.



¿Te atrevería a usarlo?